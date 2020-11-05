В Украине хотят усилить карантин: Минздрав предложил ряд ограничений

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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В Украине хотят усилить карантин: Минздрав предложил ряд ограничений

Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.

Ряд ограничений, которые предлагает ввести Минздрав, 5 ноября озвучил главный санитарный врач Олег Ляшко во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Украине хотят:

  • ограничить работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

  • запретить проведение всех массовых культурных мероприятий;

  • ограничить работу торгово-развлекательных центров, детских комнат, развлекательных зон;

  • разрешить работу исключительно магазинов, в которых "люди могут купить необходимые вещи, и чтобы это не влияло на экономику страны";

  • запретить работу субъектов хозяйствования, которые не придерживаются противоэпидемических норм;

  • рекомендовать установить отдельное время для обслуживания людей возрастом старше 60 лет с 10:00 до 12:00.

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