В Украине хотят усилить карантин: Минздрав предложил ряд ограничений
Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.
Ряд ограничений, которые предлагает ввести Минздрав, 5 ноября озвучил главный санитарный врач Олег Ляшко во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).В Украине хотят:
ограничить работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
запретить проведение всех массовых культурных мероприятий;
ограничить работу торгово-развлекательных центров, детских комнат, развлекательных зон;
разрешить работу исключительно магазинов, в которых "люди могут купить необходимые вещи, и чтобы это не влияло на экономику страны";
запретить работу субъектов хозяйствования, которые не придерживаются противоэпидемических норм;
рекомендовать установить отдельное время для обслуживания людей возрастом старше 60 лет с 10:00 до 12:00.
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