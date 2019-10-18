"Гениальная идея": в Раде отреагировали на предложение создать "реестр секса"

Комитет Верховной Рады по правам человека направит на правовую экспертизу поступившее предложение о создании в Украине государственного реестра людей, ведущих половую жизнь.

Об этом в эфире ObozTV рассказала советник главы данного парламентского комитета Ирина Суслова. По ее словам, создание подобного "реестра секса" потребует огромных средств из государственного бюджета. При этом существует угроза нарушения прав украинцев.

По словам Сусловой, комитет намерен дополнительно обратиться за экспертизой в правозащитные организации, чтобы установить, насколько данная инициатива "отвечает Конституции Украины, законам и здравому смыслу".

Она выразила мнение, что "создание таких реестров никоим образом не усиливает защиту прав отдельных категорий граждан и, наверное, не является сферой ведения комитета по правам человека".

"Любой реестр, который создается, имеет целью решение каких-то проблем и сбор какой-то информации для ее анализа. Имеет какую-то конечную цель. К сожалению, мы так и не поняли, какова конечная цель этого реестра. Более того, если он будет введен и будет финансироваться из государственного бюджета, это какие-то неисчислимые деньги, например, несколько десятков миллионов гривен только на разработку плюс содержание", – пояснила советник главы комитета ВР.

"В этом случае мы не понимаем, какие данные и зачем мы будем собирать? Зачем государству иметь данные, когда люди занимаются сексом?.. Более того, мы считаем, что это может быть наступлением на персональные данные. У нас есть закон про доступ к публичной информации и про защиту персональных данных. Это как раз данные, которые люди имеют право не распространять", – подчеркнула она.

При этом Суслова сообщила, что парламентский комитет, согласно закону об обращениях граждан, подготовит ответ автору данной инициативы.

"Мы будем слать это законодательное предложение для проведения правовой экспертизы правозащитным организациям и отошлем ответ автору такой "гениальной" идеи", – заключила она.

inshe.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, предложение о создании государственного (добровольного) реестра лиц, которые начали половую жизнь, подал в Верховную Раду киевский адвокат Андрей Хилько. Целью создания соответствующей базы заявлена "поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасной интимной жизни".

Автор предлагает таким образом выявлять тех, кто регистрируется с новыми партнерами, образуя новые пары, преследуя цели исключительно сексуального удовлетворения, или тех, кто имеет венерические заболевания и сознательно их передает другим.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся