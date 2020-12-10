В Украине хотят сделать вакцину от COVID-19 бесплатной для всех

В Украине хотят провести вакцинацию от COVID-19 бесплатно для всех граждан, но в первую очередь прививки сделают людям из группы риска.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, сначала вакцинировать будут людей, которые подвергаются повышенному риску заражения из-за своей профессиональной деятельности или медицинских показаний.

Министр отметил, что львиную долю тех, кто умирает от COVID-19, составляют пожилые люди. Поэтому именно им вакцина необходима в первую очередь.

Вообще же в группу риска входит около 20 миллионов украинцев.

"Мы сейчас рассматриваем, и это подчеркивал президент, что должны предоставить доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", – заявил Степанов.

Он также добавил, что механизмов принудительной вакцинации определенных категорий населения в Украине нет, поскольку в этом нет необходимости.

По словам министра, вакцина также поступит на коммерческий рынок, что позволит гражданам покупать ее, не дожидаясь очереди.

Степанов пообещал, что государство обеспечит регистрацию препарата по быстрой процедуре, как только фармацевтические компании подадут заявку на препарат, соответствующий всем международным требованиям.

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