В Украине хотят разрешить принудительное поселение россиян

Кабмин предложил Верховной Раде Украины разрешить принудительное поселение в определенных местах граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, находящихся на территории нашей страны.

Соответствующий законопроект №4327 зарегистрирован на сайте парламента. Документ определяет полномочия и задачи государственных органов по обращению с военнопленными и интернированными лицами в особый период в соответствии с требованиями Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним.

"Под интернированными лицами следует понимать лиц, подвергнутых интернированию (принудительному жительству в определенных местах граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, находящихся на территории Украины, если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности Украины)", – говорится в проекте закона.

Согласно документу, задачи по обеспечению сбора, сопровождения, охраны и содержания военнопленных возлагаются на Генштаб Вооруженных сил Украины.

При этом аналогичные полномочия по интернированным лицам возлагаются на центральные органы исполнительной власти, отдельные правоохранительные органы, местные государственные администрации.

Выявлять на территории Украины граждан государства-агрессора, которые представляют угрозу национальной безопасности нашего государства, и сообщать о них Генштаба ВСУ во время особого периода имеет СБУ. Со своей стороны, Генштаб должен принимать решение об интернировании таких лиц с учетом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности.

Интернированное лицо может обжаловать решение в порядке, предусмотренном законодательством. Решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания особого периода и принятия указа президента об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования.

Перевозки интернированных и пленных лиц в особый период должно осуществлять акционерное общество "Укрзалізниця", говорится в законопроекте.

Иностранцы и лица без гражданства, которые были интернированы, не несут административную ответственность за нарушение установленного срока пребывания в Украине на время их интернирования, уточняется в проекте документа.

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