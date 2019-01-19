В Украине хотят изменить правила получения прав: украинцы жестко высказались

В Украине заговорили о существенном упрощении получения прав на вождение автомобилем, предложив упразднить учебу в автошколе. Это стало поводом для бурной дискуссии в обществе. Так, одна его часть считает, что это шаг к уменьшению бюрократических процедур, а другая — что опасная инициатива, которая еще больше усугубит коллапс на украинских дорогах.

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у читателей, как они относятся к спорной идее чиновников и верят ли в ее эффективность.

Вождение Pixabay

Согласно итогам проведенного опроса, 51% респондентов уверены, что этого нельзя допустить ни в коем случае, ведь тогда катастрофы на дорогах не избежать.

Еще 25% опрошенных считают, что подобные нововведения можно вводить лишь в том случае, если одновременно ужесточить и ответственность.

13% отметили, что особо не переживают по этому поводу, поскольку большинство начинающих автомобилистов якобы все равно покупают себе права.

Лишь 11% участников опроса положительно отнеслись к предложению об отмене учебы в автошколе, ведь это упростит процедуру получения удостоверения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине выступили с инициативой разрешить водителям управлять автомобилем без наличия прав при себе. В таком случае идентификация водителя полицейским должна осуществляться на основании устной информации.

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