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8 января • обновлено в 20:00
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"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле. Фото

5.5т
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Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в среду, 8 января, засекли на известном французком горнолыжном курорте Куршевель.

Подтверждающие фото опубликовал в Twitter журналист Михаил Ткач (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель, Куршевель. 08.01.2020", – подписал он снимки, на которых руководитель спецслужбы запечатлен спокойно сидящим с телефоном и гуляющим по улицам курорта.

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Баканов в Куршевеле

Баканов в Куршевеле

Facebook Михаила Ткача

Баканов в Куршевеле

Баканов в Куршевеле

Facebook Михаила Ткача

Баканов в Куршевеле

Баканов в Куршевеле

Facebook Михаила Ткача

Баканов в Куршевеле

Баканов в Куршевеле

Facebook Михаила Ткача

У украинцев фото вызвали бурную реакцию. "Бедный, на Буковель денег не хватило", "Блаблакаром через попутку из Омана", "Ничего не меняется", "Вербует резидентуру среди лыжников-олигархов?", "Сейчас наберу Зеленського по поводу етого черта", "Глава СБУ, а конспирация на 0", "Конец эпохи бедности", "На спецзадании?", "В стране хоть кто-то есть?" – написали в комментариях.

"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле
"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле
"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле
"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле
"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле
"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле
"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле
"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле
"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле
"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле
"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на отдыхе на курорте Буковель в Карпатах засветился президент Владимир Зеленский. Позже его засекли еще и в Омане.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Иван Баканов
Место
Франция
Тег
Служба безопасности Украины
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Комментарии
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Hecke Josef
Hecke Josef
"из грязи-в князи",новая "ылита",йоптиль-моптиль.тьфу..
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Стесняюсь спросить, а кто же у вас отражает российскую ахрессию?
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Ukraine The
Ukraine The
Он тоже был там с рабочим визитом.
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