"В Украине хоть кто-то есть?" Баканова засекли на отдыхе в Куршевеле. Фото

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в среду, 8 января, засекли на известном французком горнолыжном курорте Куршевель.

Подтверждающие фото опубликовал в Twitter журналист Михаил Ткач (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель, Куршевель. 08.01.2020", – подписал он снимки, на которых руководитель спецслужбы запечатлен спокойно сидящим с телефоном и гуляющим по улицам курорта.

Баканов в Куршевеле Facebook Михаила Ткача

Баканов в Куршевеле Facebook Михаила Ткача

Баканов в Куршевеле Facebook Михаила Ткача

Баканов в Куршевеле Facebook Михаила Ткача

У украинцев фото вызвали бурную реакцию. "Бедный, на Буковель денег не хватило", "Блаблакаром через попутку из Омана", "Ничего не меняется", "Вербует резидентуру среди лыжников-олигархов?", "Сейчас наберу Зеленського по поводу етого черта", "Глава СБУ, а конспирация на 0", "Конец эпохи бедности", "На спецзадании?", "В стране хоть кто-то есть?" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на отдыхе на курорте Буковель в Карпатах засветился президент Владимир Зеленский. Позже его засекли еще и в Омане.

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