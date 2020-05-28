В Украине запустят видеофиксацию нарушений ПДД: все нюансы. Видео

В Украине с 1 июня планируют запустить систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Чтобы подробнее объяснить водителям принцип ее работы, в Киеве 28 мая устроили брифинг при участии заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и замначальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Геращенко, с 00:01 в первый день этого лета в стране заработают первые 50 соответствующих видеокамер. Они уже установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области, в частности в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

В Украине с 1 июня должны запустить фото- и видеофиксацию нарушений ПДД

"В дальнейшем видеокамеры будут устанавливаться и по всей Украине. На автомагистралях это будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ – местных бюджетов. Места установки камер будут соглашаться с Департаментом патрульной полиции", – сказал замминистра внутренних дел.

На сегодня будет фиксироваться только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств. Однако, добавил Геращенко, постепенно в 2020 году система будет фиксировать и другие нарушения ПДД. Речь идет о:

проезде на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения;

нарушении правил остановки и стоянки;

нарушении установленного для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожками;

выезде на полосу встречного движения.

Как известно, камеры будут снимать нарушение в реальном времени. Водители смогут получить доказательства и протоколы по почте. Проверить подлинность письма можно с помощью металлической ленты сбоку и через QR-код смартфоном. А узнать о наличии нарушения – в личном кабинете водителя, на сайте Министерства внутренних дел или в дальнейшем в приложении "Дія".

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"Задача автоматической фиксации нарушений ПДД – это существенное уменьшение гибели и травмирования украинцев на дорогах. Поездка из дома на работу и обратно не должна заканчиваться травмами или гибелью", – подчеркнул замглавы МВД.

Он напомнил, что за время Независимости, с 1991 года, на автодорогах Украины погибло 175 216 человек. И примерно 40% смертельных ДТП были вызваны именно превышением скорости. Поэтому введением системы автофиксации нарушений с помощью фото- и видеофиксации государство ставит за цель – снизить гибель людей на дорогах Украины вдвое за ближайшие пять лет.

"Прежде всего, за счет улучшения дорожной инфраструктуры, нового качества обучения новых водитель и контроля по сдаче экзаменов, так и за счет использования новейших технологий контроля за безопасностью дорожного движения", – подчеркнул Геращенко.

Об особенностях привлечения к ответственности по факту автофиксации нарушений ПДД подробнее разъяснили в пресс-служба Министерства внутренних дел.

Какое нарушение будет фиксироваться?

пока только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Что является фактом нарушения:

превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора "Каскад", вообще ДСТУ разрешено погрешность для такой категории приборов до ± 3 км/ч).

Размер штрафа:

255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;

510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

mvs.gov.ua

Кого могут привлечь к ответственности:

человека, на котором зарегистрировано ТС, или надлежащего пользователя, указанного владельцем в Едином государственном реестре транспортных средств (услуга доступна в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя");

руководителя юридического лица, или определенное им ответственное должностное лицо;

человека, который ввез авто на территорию Украины (и гражданин Украины, и иностранец или лицо без гражданства).

Как узнать о факте фиксации нарушения:

с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;

на официальных сайтах МВД или Нацполиции в сети Интернет;

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

По данным пресс-службы Государственного агентства инфраструктурных проектов, на данный момент на дорогах Киевской области уже установлены 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ), еще 20 камер – в самой столице. При этом отмечается, что до 1 июня пять КАФов появится во Львовской области, тогда как до конца 2020-го планируют приобрести еще 220 комплексов автоматической фиксации.

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