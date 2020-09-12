В Украине готовят пересмотр карантинных ограничений в "красных" зонах

Министерство здравоохранения Украины собирается внести изменения в перечень ограничений, которые действуют для "красной" и "оранжевой" зон карантина.

Как заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" глава Минздрава Максим Степанов, совместно с мэрами городов будет пересмотрена возможность изменить часть запретов "красной" зоны, учитывая ситуацию на местах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом он напомнил, что украинцы должны соблюдать все противоэпидемиологические требования "красной" и "оранжевой" зон.

Министр подчеркнул важность соблюдения регионами карантина, "чтобы система работала, и мы могли вовремя оказывать медицинскую помощь".

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас в Украине действуют следующие ограничения:

"зеленая" зона – ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения;

"желтая" – ограничения "зеленой" зоны + дополнительные: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги;

"оранжевая" – ограничения двух предыдущих зон + новые: запрещена работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц), развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницы, работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, прием новых изменений в детские лагеря, действуют ограничения для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м.

"красная" – ограничения предыдущих зон + новые: запрет работы общественного транспорта, посещение школ, университетов и т. д., деятельности торговых развлекательных центров, кафе и ресторанов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!