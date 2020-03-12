Еще одного украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Украине госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус COVID-19.

Как рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге по ситуации с противодействием коронавирусу, мужчина прибыл в Украину из Польши. По его словам, медики уже отобрали образцы на исследование.

"Это человек преклонного возраста, группа риска. Это новое подозрение, которое есть, наиболее свежее… и наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни", – заявил Ляшко.

kp.ua

Напомним, что в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией. В то же время по всей территории Украины ввели карантин, а президент США Дональд Трамп объявил 30-дневную запрет на въезд в страну людей из Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах госпитализировали уже пятерых человек с подозрением на коронавирус COVID-19. В течение дня 10 марта в больницу забрали еще трех человек.

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