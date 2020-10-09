В Украине ФЛП можно зарегистрировать за 7 минут, ребенка – за 23: в прямом эфире провели эксперимент
Михаил Федоров рассказал о целях министерства на три года
Среди них полная цифровизация всех государственных услуг
В Украине через онлайн-сервис государственных услуг "Дія" ФЛП (физическое лицо-предприниматель) можно зарегистрировать за 7 минут и за 23 минуты – новорожденного ребенка.
Соответствующий эксперимент провели в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 9 октября.
"Мы зарегистрировали ФОП буквально за семь минут. Моя коллега Анна Руденко зарегистрировала новорожденного ребенка за 23 минуты", – отметил журналист программы.
В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что их цель – за три года перевести все государственные услуги в онлайн.
"Сделать так, что, если услуги нет онлайн, то ее не должно существовать вообще", – сказал он.
Также Федоров заявил о необходимости накрыть всю Украину интернетом и научить 6 млн украинцев базовым цифровым навыкам.
Как сообщал OBOZREVATEL, цифровизация сферы социальных услуг, которая предусматривает массовое сокращение чиновников, может сэкономить бюджету Украины 10 млрд гривен.