В Украине ФЛП можно зарегистрировать за 7 минут, ребенка – за 23: в прямом эфире провели эксперимент

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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  • Михаил Федоров рассказал о целях министерства на три года

  • Среди них полная цифровизация всех государственных услуг

Федоров выступил за полное отсутствие госуслуг офлайн

В Украине через онлайн-сервис государственных услуг "Дія" ФЛП (физическое лицо-предприниматель) можно зарегистрировать за 7 минут и за 23 минуты – новорожденного ребенка.

Соответствующий эксперимент провели в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 9 октября.

"Мы зарегистрировали ФОП буквально за семь минут. Моя коллега Анна Руденко зарегистрировала новорожденного ребенка за 23 минуты", – отметил журналист программы.

Регистрация ФОП через сервис "Дія".

В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что их цель – за три года перевести все государственные услуги в онлайн.

"Сделать так, что, если услуги нет онлайн, то ее не должно существовать вообще", – сказал он.

Также Федоров заявил о необходимости накрыть всю Украину интернетом и научить 6 млн украинцев базовым цифровым навыкам.

Услуги сервиса "Дія".

Как сообщал OBOZREVATEL, цифровизация сферы социальных услуг, которая предусматривает массовое сокращение чиновников, может сэкономить бюджету Украины 10 млрд гривен.

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