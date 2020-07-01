Феномен областей с нулевым заражением COVID-19: в чем секрет и почему сместится эпицентр пандемии в Украине

В Украине наблюдается кардинальная разница по приросту заболевших COVID-19 в зависимости от региона. Эпидемия прочно захватила запад страны, в то время как в некоторых восточных и южных областях в день фиксируют всего по несколько новых случаев заражения или же их отсутствие.

В Минздраве считают основной причиной распространения вируса пренебрежение людьми социальной дистанции и масочного режима. А вирусологи говорят, что дело не только в этом и что востоку Украины стоит приготовится к перемещению эпицентра эпидемии. Подробнее – читайте на OBOZREVATEL.

"Нулевые" регионы

Каждый день в Украине фиксируются области с нулевым либо же с очень низким показателем роста заболеваемости. В основном в эту статистику попадают юго-восточные регионы: Полтавский, Кировоградский, Луганский, Херсонский, Запорожский и Черкасский.

Местное руководство уверено, что таких результатов им удалось достичь благодаря системной работе всех органов власти.

"Мы ежедневно мониторим состояние распространения коронавирусной инфекции на территории области, проводим эпидемиологические расследования, своевременно отслеживаем контактных лиц и занимаемся профилактическими мерами с ними. Жестко контролируем соблюдение режима карантина и ведем постоянную коммуникационную работу с населением", – рассказала в комментарии OBOZREVATEL и. о. директора КП "Полтавский областной центр общественного здоровья" Нина Дурдыкулиева.

Конечно, не обходилось и без нарушений, но области удалось выйти на один из самых низких показателей заболеваемости. Более того, по информации Дурдыкулиевой, вирус в основном завозят из других регионов.

Соблюдение карантинных ограничений в Полтаве называют одним из факторов низкого роста заболеваемости COVID-19

"В последнее время мы фиксируем, что подтвержденные заражения COVID-19 завезены к нам из других областей, в основном из Киева и Харькова, а недавно был случай из Москвы", – отметила она.

И.о. директора "Черкасского областного лабораторного центра" Людмила Кравченко обозначает три фактора, которые повлияли на низкий уровень заболеваемости: количество тестов, раннее выявление зараженных и контактных лиц и жесткое соблюдение карантина.

"Мы проводим большое количество исследований на COVID-19, на прошлой неделе было более 700 тестов в сутки. У нас идет раннее выявление всех больных и контактных лиц, своевременная госпитализация и соблюдение режима самоизоляции. Местные жители строго придерживались первого этапа карантина, что, вероятно, также является одним из факторов невысокого прироста заболевших", – говорит Кравченко.

Как отмечает и.о. директора областного лабцентра, вирус очень податливый к изменениям и выживает как в холодное время года, так и в жару, поэтому стоит со всей ответственностью подходить к выполнению карантинных рекомендаций.

Директор департамента охраны здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко считает, что основная причина, по которой области удалось удержать распространение эпидемии, – это массовое тестирование.

Массовое тестирование позволяет не допустить распространения коронавируса

"Мы в самом начале проводили работу по выявлению больных. Мы были единственной областью, которая сразу начала тестировать пациентов с диагнозом пневмония. Тогда в Олешках обнаружили первых больных, и нам удалось оперативно найти и изолировать всех контактных лиц. И еще одно: мы не ждали по две недели, пока контактные лица будут сидеть на самоизоляции, а сразу проводили тестирование, исследования всех людей в группе риска: пожилые, диабетики, с ослабленным иммунитетом, с ОРВИ", – рассказал чиновник в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, работа над увеличением количества тестирований продолжается. В частности, в области хотят начать проверять администраторов и работников пищеблоков всех баз отдыха в курортных районах Херсонщины.

Ввиду наплыва отдыхающих, Короленко не исключает второй волны заболеваемости.

"Завезен COVID-19 будет, и мы готовимся ко второй волне, она будет достаточно серьезной, не такая, как первая. Сейчас, пока ситуация спокойная, это дает возможность увеличить количество средств индивидуальной защиты, медикаментов, тест-систем, чтобы мы могли более качественно и оперативно реагировать на новые вызовы", – сказал он.

В Херсоне предполагают вторую волну коронавируса Pixabay

В чем причина

Как отметил глава Минздрава Максим Степанов, вспышки COVID-19 наиболее часто встречаются во время празднования, например, религиозных дат в сельской местности.

Также на активное заражение коронавирусом влияет игнорирование людьми требований, установленных владельцами заведений общественного питания и транспортных средств.

"Пренебрежение правилами является основной причиной, которая влияет на уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией", – подчеркнул Степанов.

Но помимо соблюдения карантинных норм, о чем говорят местные власти областей с наименьшим приростом, есть еще один фактор – удаленность от границы.

Пренебрежение правилами является основной причиной повышения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией

"Чем ближе граница и выше миграция, тем больше люди контактируют, а это один из способов передачи коронавируса. Стоит еще обратить внимание на компактность проживания – западные регионы более скученные, в отличии от юго-восточных. И не стоит забывать о количестве тестов", – сказал OBOZREVATEL главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины Олег Назар.

С ним согласен и врач-инфекционист Евгений Щербина. По его мнению, разный прирост заболевших между западными и юго-восточными областями свидетельствует о том, что вирус, очевидно, пришел к нам не из Китая, а из Европы, с которой граничат западные области.

"Поэтому с них все и началось. После того как закрыли транспортное сообщение по всей стране, мы видим, что очаги остались именно там", – говорит он.

Однако инфекционист убежден, что стабильная ситуация в "нулевых" областях вскоре пошатнется.

В юго-восточных областях вскоре может увеличиться количество заболевших COVID-19

"Восток остался относительно стабильным, но это скорее вопрос времени. В восточных регионах больше восприимчивых к вирусу людей, так как там переболело небольшое количество человек и у них не выработался иммунитет. Поэтому, восстановив транспортное сообщение, коронавирус начнет перемещаться, а количество заболевших – расти", – уверен он.