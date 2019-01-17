''Дело 5-6 месяцев'': в ООС высказались о военной зачистке Донбасса

Военное освобождение Донбасса реально в течении полугода, но это будет бессмысленной операцией, так как жители оккупированных территорий находятся под кремлевской пропагандой и верят в "фашизм" в Украине.

Такое мнение OBOZREVATEL выразил боец ООС, командир минометной батареи 34 ОМБП с позывным "Серп". Комментируя заявление экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша о том, что военное освобождение оккупированных территорий при определенной дипломатической поддержке реально в течении 5 лет, боец ООС сказал, что зачистка возможна и в более короткий срок, но есть два "но".

"Первое, на данный момент использование калибра свыше 100-мм, согласно Минским договоренностям, запрещено. В Украине большинство артиллерийских подразделений имеет калибр 120-мм и выше. Если дать добро на использование этой артиллерии, то зачистка Донбасса это дело 5-6 месяцев", – говорит "Серп".

Но боец считает, что такой вариант является бессмысленным из-за того, что люди на тех территориях считают Украину фашистской и не желают воссоединения, находясь под влиянием прокремлевской пропаганды.

"Мы можем выбить террористов из Донецка и Луганска, но мирное население этих регионов действительно верит, что в Украине "фашизм", то есть крайне негативно настроено по отношению к воссоединению с Украиной. Нужно менять их сознание. Наша контрпропаганда должна превзойти русскую и донести людям, кто их истинный враг. Тогда эту войну можно будет выиграть без боя и потерь", – говорит он.

В обратном же случае, как объясняет "Серп", сепаратистские настроения на Донбассе не прекратятся и после его освобождения.

"Иначе, когда мы зайдем в Донецк, они просто организуют партизанские группы и начнут всячески мешать нам. И когда мы выйдем из Донецка, там снова к власти придет какой-нибудь охранник из супермаркета, начнет на площади рассказывать про сепаратизм, и снова будет то же самое", – объяснил военный.

Вторым "но", из-за чего силовое освобождение Донбасса может оказаться провальным, "Серп" называет вероятное нахождение на высоких должностях пророссийски настроенных командиров, которые играют на руку Кремлю.

"Были известны случаи, когда террористы никак не могли знать, например, маршрут движения колонны, но узнавали и накрывали артиллерией. Стало быть, кто-то сверху настроен пророссийски, и я уверен, что он не один. Нужна активная работа СБУ перед тем, как начинать планировать такого масштаба операцию, ведь ее исход во многом будет зависеть от отсутствия таких вот нечистых на руку товарищей на командных должностях", – заявил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Виталий Аверин выразил мнение, что только полноценный штурм оккупированного Донбасса силами ВСУ может закончить войну.

В свою очередь участник АТО Глеб Бабич дал прогноз, что ждет Донбасс в 2019 году.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!