Парки и ТЦ откроют! В Украине еще один город решил досрочно ослабить карантин

Кирилл Лютый Общество 23:05, 1.05.2020

Мукачевский городской совет разрешил досрочно с понедельника, 4 мая, ослабить карантинные ограничения.

"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов при соблюдении социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий", – сказано в сообщении пресс-службы горсовета.

От торговых центров требуют выполнения мер безопасности. В частности, использование посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок, обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками, проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров, соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метра, наличие дезинфекторов на входе.

Карантин в Украине

Как писал OBOZREVATEL, Черкасский горсовет с 30 апреля решил начать выход из карантина. В городе разрешили работать непродовольственным магазинам и сфере услуг, летним площадкам ресторанов, строймагазинам, рынкам.

Президент Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за решение досрочно смягчить карантин.

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