В Украине еще несколько населенных пунктов уйдут под воду: названы опасные регионы

Карина Бондаренко Общество 11:33, 27.06.2020 Обновлено: 11:44, 27.06.2020

По прогнозам синоптиков, 27 и 28 июня из-за дождей в Украине затопит еще несколько населенных пунктов.

На сайте Укргидрометцентра сообщили, что подъем уровней воды на 0,1-0,7 метров ожидается в реках бассейна Припяти и Днестре.

В результате высокого дождевого паводка под водой могут оказаться поселок Любешов Волынской области, Могилев-Подольский, Ямполь и отдельные населенные пункты Винницкой области, Беляевский район Одесской области.

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за наводнения на западе Украины прокуратура открыла уголовные производства по факту экоцида и нарушений природного законодательства.

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