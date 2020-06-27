В Украине еще несколько населенных пунктов уйдут под воду: названы опасные регионы

По прогнозам синоптиков, 27 и 28 июня из-за дождей в Украине затопит еще несколько населенных пунктов.

На сайте Укргидрометцентра сообщили, что подъем уровней воды на 0,1-0,7 метров ожидается в реках бассейна Припяти и Днестре.

В результате высокого дождевого паводка под водой могут оказаться поселок Любешов Волынской области, Могилев-Подольский, Ямполь и отдельные населенные пункты Винницкой области, Беляевский район Одесской области.

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за наводнения на западе Украины прокуратура открыла уголовные производства по факту экоцида и нарушений природного законодательства.