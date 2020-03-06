В Украине экстренно госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Еще одну пациентку с высокой температурой и головной болью госпитализировали в инфекционное отделение облбольницы Черновцов.

Ее проверят на инфицирование коронавирусом, поскольку женщина контактировала с госпитализированным лицом. Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает "Укринформ".

"Этой ночью в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали еще одну пациентку с симптомами болезни. Женщина жаловалась на повышенную температуру и головную боль. Этот человек не имел путешествий за границу. Она контактировала с больным с Буковины, у которого еще не подтвердили коронавирус. Анализы этой женщины также будут проверять на грипп и коронавирус", – отметила чиновница.

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По ее словам, сейчас в Черновицкой облбольнице на коронавирус проверяют анализы шестерых человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что в Украине у девяти человек заподозрили заболевание смертельной коронавирусной инфекцией COVID-19.

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