В Украине две области стали эпицентрами COVID-19: за сутки в каждой свыше 600 больных

Алексей Титофф Общество 09:32, 21.10.2020 Обновлено: 09:44, 21.10.2020

Состоянием на утро среды, 21 октября, Харьковская и Одесская области стали эпицентрами вспышки коронавируса (COVID-19) в Украине.

Как говорится на портале СНБО, на Харьковщине за сутки зафиксировано 713 новых случаев заражения (всего 30 272), на Одесщине – 614 (19 957).

При этом в Харьковской области от COVID-19 за сутки умерли 10 пациентов (всего 462), а побороли болезнь – 145 (5 862). В Одесской области зафиксировано 5 летальных случаев (300), выздоровели – 60 (3 242).

Отметим, что по состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине официально подтверждены 315 826 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 719 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.

Напомним, что Харьков из-за COVID-19 оказался в "красной" зоне карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сравнил Харьков и некоторые районы области с Италией из-за вспышки коронавируса.

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