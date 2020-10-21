В Украине две области стали эпицентрами COVID-19: за сутки в каждой свыше 600 больных
За сутки в Харьковской и Одесской области умерли 15 пациентов
Всего в Украине зафиксировано 6 719 новых случаев заражения
Состоянием на утро среды, 21 октября, Харьковская и Одесская области стали эпицентрами вспышки коронавируса (COVID-19) в Украине.
Как говорится на портале СНБО, на Харьковщине за сутки зафиксировано 713 новых случаев заражения (всего 30 272), на Одесщине – 614 (19 957).
При этом в Харьковской области от COVID-19 за сутки умерли 10 пациентов (всего 462), а побороли болезнь – 145 (5 862). В Одесской области зафиксировано 5 летальных случаев (300), выздоровели – 60 (3 242).
Отметим, что по состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине официально подтверждены 315 826 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 719 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.
Напомним, что Харьков из-за COVID-19 оказался в "красной" зоне карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сравнил Харьков и некоторые районы области с Италией из-за вспышки коронавируса.