Главная Новости
12 апреля • обновлено в 19:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине две компании получили подтверждение на производство тестов на коронавирус

2.3т
Читать материал на украинском

Двое из пяти национальных производителей тест-систем на выявление коронавируса COVID-19 в Украине получили подтверждение качества.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью LB.ua. Он уточнил, что в то же время, они пока не могут продавать большое количество тестов. Ляшко пояснил, что речь идет о тех производителях, чьи тесты уже используются в лабораториях.

"Когда наши лаборатории начинают работать на определенных тест-системах, первые 5 положительных и 10 отрицательных результатов передают в нашу референс-лабораторию, и она подтверждает качество проведенных исследований", – сказал замминистра.

В Украине две компании получили подтверждение на производство тестов на коронавирус

По его словам, теперь главное, чтобы эти национальные производители готовы были продавать большое количество тестов. Ляшко отметил, что поскольку сейчас никто из национальных производителей не может предоставить такое количество образцов, необходимое для централизованных закупок, то тест-системы "закупаются небольшими партиями".

"Мы дали деньги нашим лабораториям, и они покупают по мере необходимости. А мы централизованно обеспечиваем поставки реактивов – китайских и корейских", – рассказал замминистра.

По его информации, в настоящее время в Украине уже используются тесты Украинских генетических технологий и еще одного производителя, название которого Ляшко не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском Институте молекулярной биологии и генетики НАН разработали и подготовили к использованию тест-системы для диагностики коронавируса.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
л охи уже очередь в аптеках выстроились,вам надо-вы и покупайте.это с родни тест для беременных.нах он большинству нужен
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

  • В мире заболели 1,79 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • У Украины есть два плюса в борьбе с COVID-19: инфекционист назвал "козыри".

  • Пик коронавируса в Украине будет менее агрессивным: Минздрав озвучил точную дату.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги