В Украине две компании получили подтверждение на производство тестов на коронавирус

Двое из пяти национальных производителей тест-систем на выявление коронавируса COVID-19 в Украине получили подтверждение качества.

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Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью LB.ua. Он уточнил, что в то же время, они пока не могут продавать большое количество тестов. Ляшко пояснил, что речь идет о тех производителях, чьи тесты уже используются в лабораториях.

"Когда наши лаборатории начинают работать на определенных тест-системах, первые 5 положительных и 10 отрицательных результатов передают в нашу референс-лабораторию, и она подтверждает качество проведенных исследований", – сказал замминистра.

По его словам, теперь главное, чтобы эти национальные производители готовы были продавать большое количество тестов. Ляшко отметил, что поскольку сейчас никто из национальных производителей не может предоставить такое количество образцов, необходимое для централизованных закупок, то тест-системы "закупаются небольшими партиями".

"Мы дали деньги нашим лабораториям, и они покупают по мере необходимости. А мы централизованно обеспечиваем поставки реактивов – китайских и корейских", – рассказал замминистра.

По его информации, в настоящее время в Украине уже используются тесты Украинских генетических технологий и еще одного производителя, название которого Ляшко не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском Институте молекулярной биологии и генетики НАН разработали и подготовили к использованию тест-системы для диагностики коронавируса.

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