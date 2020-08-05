В Украине детские лагеря заработали в условиях карантина: Минздрав обнародовал строгие правила

Марина Лисничук Общество 15:40, 5.08.2020 Обновлено: 16:07, 5.08.2020

В Украине с 1 августа была вновь разрешена работа детских оздоровительных летних лагерей на территориях с "зелеными" и "желтыми" уровнями эпидемической опасности.

При этом для безопасности детей их перевозка в такте учреждения и пребывание там должны отвечать определенным правилам. Подробнее о них напомнили на странице Минздрава в Facebook.

"Когда регион находится в "зеленой" или "желтой" зоне, разрешена будет работа с 1 августа для детских лагерей. А в регионах, находящихся в "оранжевой" и "красной" зонах, – там, соответственно, запрещено и прием, и работу детских лагерей", – отметил ранее министр здравоохранения Максим Степанов.

Карантинные зоны Украины
(moz.gov.ua)

Требования по перевозке детей в лагеря и санатории:

  • перевозки детей в заведение организованными группами или родителями в собственном авто;

  • температурный скрининг работников, детей и сопровождающих лиц при перевозке;

  • при перевозке необходимо обеспечить дистанцию между водителем и пассажирами не менее 1 м или с наличием физических барьеров;

  • водитель транспортного средства и сопровождающие лица должны находиться в масках;

  • при перевозке железнодорожным транспортом запрещается наличие в вагоне посторонних лиц;

  • проведение влажной уборки дезинфицирующими средствами перед каждым рейсом.

Новые правила работы детских лагерей в Украине с 1 августа
(Facebook Министерство здравоохранения Украины)

Требования по приему и пребыванию в лагерях и оздоровительных учреждениях:

  • рекомендуется прием детей, проживающих в пределах региона;

  • прием детей разрешается только при наличии медицинской справки (форма 079);

  • температурный скрининг детей перед приемом и во время пребывания в учреждении (трижды в день);

  • в учреждение не допускаются дети с повышенной температурой;

  • в случае повышенной температуры ребенок в учреждении подлежит изоляции и госпитализации;

  • владелец учреждения обязан обеспечить транспортировку ребенка с подтвержденным COVID-19, который не требует пребывания в стационаре, к месту изоляции;

  • работа сотрудников организуется вахтовым методом в пределах одной смены;

  • доступ на территорию учреждения работников разрешается только в масках;

  • родители в учреждение не допускаются;

  • запрещается использование тканевых полотенец и мягких игрушек;

  • запрещаются массовые мероприятия в помещении и при участии приглашенных лиц;

  • рекомендуется ограничить количество детей в отрядах до 15 человек;

  • адаптивный график питания детей;

  • ограничить занятия и игры с дополнительным инвентарем и тех, которые предусматривают физический контакт между детьми;

  • размещение в комнатах из расчета 1 ребенок на 5 кв. м и обеспечение дистанции в 1,5 м.

Сообщение Минздрава
(Facebook Министерство здравоохранения Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 августа открылись детские лагеря. Работать они будут только в регионах, расположенных в" зеленой" и "желтой" зонах.

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