В Украине детские лагеря заработали в условиях карантина: Минздрав обнародовал строгие правила
В Украине с 1 августа разрешена работа детских летних лагерей.
В Украине с 1 августа была вновь разрешена работа детских оздоровительных летних лагерей на территориях с "зелеными" и "желтыми" уровнями эпидемической опасности.
При этом для безопасности детей их перевозка в такте учреждения и пребывание там должны отвечать определенным правилам. Подробнее о них напомнили на странице Минздрава в Facebook.
"Когда регион находится в "зеленой" или "желтой" зоне, разрешена будет работа с 1 августа для детских лагерей. А в регионах, находящихся в "оранжевой" и "красной" зонах, – там, соответственно, запрещено и прием, и работу детских лагерей", – отметил ранее министр здравоохранения Максим Степанов.
Карантинные зоны Украины (moz.gov.ua)
Требования по перевозке детей в лагеря и санатории:
перевозки детей в заведение организованными группами или родителями в собственном авто;
температурный скрининг работников, детей и сопровождающих лиц при перевозке;
при перевозке необходимо обеспечить дистанцию между водителем и пассажирами не менее 1 м или с наличием физических барьеров;
водитель транспортного средства и сопровождающие лица должны находиться в масках;
при перевозке железнодорожным транспортом запрещается наличие в вагоне посторонних лиц;
проведение влажной уборки дезинфицирующими средствами перед каждым рейсом.
Новые правила работы детских лагерей в Украине с 1 августа (Facebook Министерство здравоохранения Украины)
Требования по приему и пребыванию в лагерях и оздоровительных учреждениях:
рекомендуется прием детей, проживающих в пределах региона;
прием детей разрешается только при наличии медицинской справки (форма 079);
температурный скрининг детей перед приемом и во время пребывания в учреждении (трижды в день);
в учреждение не допускаются дети с повышенной температурой;
в случае повышенной температуры ребенок в учреждении подлежит изоляции и госпитализации;
владелец учреждения обязан обеспечить транспортировку ребенка с подтвержденным COVID-19, который не требует пребывания в стационаре, к месту изоляции;
работа сотрудников организуется вахтовым методом в пределах одной смены;
доступ на территорию учреждения работников разрешается только в масках;
родители в учреждение не допускаются;
запрещается использование тканевых полотенец и мягких игрушек;
запрещаются массовые мероприятия в помещении и при участии приглашенных лиц;
рекомендуется ограничить количество детей в отрядах до 15 человек;
адаптивный график питания детей;
ограничить занятия и игры с дополнительным инвентарем и тех, которые предусматривают физический контакт между детьми;
размещение в комнатах из расчета 1 ребенок на 5 кв. м и обеспечение дистанции в 1,5 м.
Сообщение Минздрава (Facebook Министерство здравоохранения Украины)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 августа открылись детские лагеря. Работать они будут только в регионах, расположенных в" зеленой" и "желтой" зонах.