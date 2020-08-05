В Украине детские лагеря заработали в условиях карантина: Минздрав обнародовал строгие правила

В Украине с 1 августа разрешена работа детских летних лагерей.

В Украине с 1 августа была вновь разрешена работа детских оздоровительных летних лагерей на территориях с "зелеными" и "желтыми" уровнями эпидемической опасности.

При этом для безопасности детей их перевозка в такте учреждения и пребывание там должны отвечать определенным правилам. Подробнее о них напомнили на странице Минздрава в Facebook.

"Когда регион находится в "зеленой" или "желтой" зоне, разрешена будет работа с 1 августа для детских лагерей. А в регионах, находящихся в "оранжевой" и "красной" зонах, – там, соответственно, запрещено и прием, и работу детских лагерей", – отметил ранее министр здравоохранения Максим Степанов.

Карантинные зоны Украины (moz.gov.ua)

Требования по перевозке детей в лагеря и санатории:

перевозки детей в заведение организованными группами или родителями в собственном авто;

температурный скрининг работников, детей и сопровождающих лиц при перевозке;

при перевозке необходимо обеспечить дистанцию между водителем и пассажирами не менее 1 м или с наличием физических барьеров;

водитель транспортного средства и сопровождающие лица должны находиться в масках;

при перевозке железнодорожным транспортом запрещается наличие в вагоне посторонних лиц;

проведение влажной уборки дезинфицирующими средствами перед каждым рейсом.

Новые правила работы детских лагерей в Украине с 1 августа (Facebook Министерство здравоохранения Украины)

Требования по приему и пребыванию в лагерях и оздоровительных учреждениях:

рекомендуется прием детей, проживающих в пределах региона;

прием детей разрешается только при наличии медицинской справки (форма 079);

температурный скрининг детей перед приемом и во время пребывания в учреждении (трижды в день);

в учреждение не допускаются дети с повышенной температурой;

в случае повышенной температуры ребенок в учреждении подлежит изоляции и госпитализации;

владелец учреждения обязан обеспечить транспортировку ребенка с подтвержденным COVID-19, который не требует пребывания в стационаре, к месту изоляции;

работа сотрудников организуется вахтовым методом в пределах одной смены;

доступ на территорию учреждения работников разрешается только в масках;

родители в учреждение не допускаются;

запрещается использование тканевых полотенец и мягких игрушек;

запрещаются массовые мероприятия в помещении и при участии приглашенных лиц;

рекомендуется ограничить количество детей в отрядах до 15 человек;

адаптивный график питания детей;

ограничить занятия и игры с дополнительным инвентарем и тех, которые предусматривают физический контакт между детьми;

размещение в комнатах из расчета 1 ребенок на 5 кв. м и обеспечение дистанции в 1,5 м.

Сообщение Минздрава (Facebook Министерство здравоохранения Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 августа открылись детские лагеря. Работать они будут только в регионах, расположенных в" зеленой" и "желтой" зонах.