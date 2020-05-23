В Украине детей поразил опасный синдром, связанный с COVID-19. Он приводит к токсическому шоку и инсульту

Наряду с пандемией COVID-19 в мире набирает обороты еще один опасный синдром, который сейчас проверяют на связь с вирусом SARS-CoV-2. Речь идет о болезни Кавасаки, которая поражает в основном маленьких детей и может привести к летальному исходу.

В США, Великобритании и других европейских странах отмечают увеличение количества детей, которые поступают в больницы со схожими с Кавасаки симптомами. Проблему признали даже в ВОЗ – там призывают врачей детально изучить этот клинический синдром.

Подробнее о синдроме, грозит ли опасность детям в Украине – узнавал OBOZREVATEL.

Болезнь Кавасаки в Украине

Синдром не обошел стороной и Украину, у нас также фиксируются случаи заболеваемости у детей. Однако инфекционисты отмечают, что пока говорить о массовости не приходится, и сама болезнь не новая для украинцев.

"Да, периодически появляются такие пациенты. Сейчас, наверное, немного больше диагностируем. Варьируется частота постановки диагноза в зависимости от того, в городе это произошло или в небольшом населенном пункте. Ведь лабораторно подтвердить болезнь невозможно, только клинически, отбрасывая остальные возможные варианты. Раньше тоже больные были, но шли под другими диагнозами", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко.

В тестировании на коронавирус дети не нуждались, говорит он, и за несколько месяцев эпидемии случаев обнаружения связи синдрома Кавасаки и заболеваемости COVID-19 у детей не было. Хотя ученые допускают такое.

В Украине фиксируется заболеваемость синдромом Кавасаки itmed.org

Врач-иммунолог Алла Волоха рассказала OBOZREVATEL, что ей известно о 4 случаях заболевания Кавасаки в Киеве в этом году, но они не были связаны с COVID-19. По крайней мере они должны были быть хорошо обследованы и на предмет заражения коронавирусом тоже.

"На самом деле Кавасаки может вызываться многими вирусами и возбудителями, очевидно, что COVID-19 (как новый вирус) тоже может такое делать. И это уже идет как осложнение после перенесенной инфекции. Последствия могут быть не только в виде этого синдрома, но и других кавасакиподобных заболеваний, например, синдром токсического шока. Его часто наблюдали в Великобритании. Поэтому действительно все непросто в детском возрасте может быть", – говорит она.

К синдрому Кавасаки всегда нужно быть готовыми, говорит Волоха, так как это приводит к тяжелым осложнениям. К счастью, в мире разработан протокол лечения, который успешно применяется в Украине.

"Основным препаратом является иммуноглобулин, он должен вводиться внутривенно в большой дозе. Проблема может быть в том, что ребенку доза нужна срочно, но не всегда государство может обеспечить объем, поэтому его покупают сами родители", – рассказала иммунолог.

Что такое болезнь Кавасаки

Синдром Кавасаки — редкое заболевание, которое диагностируется у детей в возрасте до 15 лет. Оно сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками и воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце. В некоторых случаях заболевание может привести к инсульту и инфекционно-токсическому шоку.

При болезни Кавасаки тело ребенка покрывается сыпью rumedia24.com

Впервые болезнь описал японский педиатр Томисаку Кавасаки в 1967 году.

Синдром является клиническим диагнозом, лабораторных тестов для его выявления просто не существует. Кроме того, до сих пор неизвестны причины заболевания, некоторые врачи полагают, что синдром может быть вызван вирусной инфекцией, но официально подтверждения этой теории нет.

Исследования показывают, что заболевание возникает у детей, которые ранее были абсолютно здоровы. Хронические заболеваний, которые могли бы привести к болезни Кавасаки, отсутствовали.

Сама болезнь длится около четырех дней и лечится уколами иммуноглобулина — он позволяет предотвратить серьезное расширение коронарных артерий, которое является наиболее опасным осложнением.

Связь с COVID-19

Если ранее было установлено, что дети переносят коронавирусную болезнь достаточно легко, а порой и вообще бессимптомно, то сейчас эту версию, вероятно, могут разбить исследования ученых на предмет связи болезни Кавасаки и COVID-19.

Еще в апреле месяце в некоторых странах мира начали фиксировать подозрительно возрастающее количество детей, которые поступают в больницы с симптомами, схожими с Кавасаки.

При этом только после госпитализации у детей обнаруживали положительный тест на коронавирус, из-за чего врачи стали подозревать некую связь с COVID-19. Медики даже отмечают, что сыпь, которая характерна для синдрома Кавасаки, может быть признаком заражения коронавирусом у детей.

Медики связывают симптомы Кавасаки с коронавирусом "МедикФорум"

В итальянском городе Бергамо в последний месяц было зарегистрировано более 20 случаев тяжелого сосудистого воспаления у детей, что в 6 раз больше, чем обычно.

Хуже ситуация обстоит в Великобритании, там опасным синдромом заболело около 100 детей, известно, что один из них скончался. О такой же статистике сообщают и в Нью-Йорке, там от болезни умерло уже трое детей, заражено – 154.

С 1 марта по 14 мая во Франции у детей зафиксировали 135 случаев опасного воспалительного синдрома, который может привести к проблемам с сердцем. Среди них у 52% анализы дали положительный результат на коронавирус. Симптомы, похожие на синдром Кавасаки, выявляли у детей всех возрастов — от одного года до 14 лет. У них наблюдалась лихорадка, боль в животе, кожные высыпания, конъюнктивит, покраснение и раздутие языка. Один ребенок скончался.

У части детей тест на COVID-19 дал положительный результат, другие имели антитела к коронавирусу. Пик нового синдрома по всем странам наблюдали примерно через две-три недели после пика заболеваемости COVID-19. Ученые предполагают, что это может указывать на то, что у некоторых детей наблюдается задержка реакции иммунной системы на инфекцию.

Синдром Кавасаки является запоздалой реакцией детского организма на коронавирус

На опасную статистику обратили внимание в ВОЗ. Так, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на данную проблему, а также максимально изучить симптомы и их связь с коронавирусом.

"Очень важно срочно и тщательно изучить этот клинический синдром, понять причинно-следственную связь и описать его лечение... Я призываю врачей всего мира сотрудничать с органами власти и ВОЗ, чтобы они были начеку и знали об опасности этого синдрома у детей", - сказал глава ВОЗ.