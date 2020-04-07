В Украине – десятки новых больных COVID-19: три области заявили о вспышке

Сразу в нескольких областях Украины –Тернопольской, Черновицкой и Днепропетровской – заявили о десятках новых зараженных коронавирусом.

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Так, вечером в понедельник, 6 апреля, глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук написал в Facebook, что в регионе зафиксировано +28 больных. Теперь их там уже 248.

В Украине – десятки новых больных COVID-19 5 канал

Осачук рассказал, что заразились еще 6 медиков и двое маленьких детей – 2 и 5 лет. Также стало известно о новом летальном случае – скончался 72-летний мужчина.

Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом после дня затишья заявил о 8 новых больных. Количество зараженных в области составило 168 человек, 112 из них – в Монастырисском районе.

Также в области зафиксировали третью смерть – умерла жительница Залещицкого района.

В Днепропетровской области 6 апреля было выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирус, сообщила пресс-служба ОГА.

Заболели жители областного центра, а также города Первомайска и Синельниковского района. Двое инфицированных – дети. Всего в области теперь 26 случаев COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, количество зараженных в Украине составило 1319 человек, 28 – вылечились, 38 – скончались.

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