В Украине COVID-19 заразились 3102 человек: статистика Минздрава на 13 апреля
Состоянием на 9:00 13 апреля в Украине коронавирусом COVID-19 заразились 3102 человек.
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Только за минувшие сутки заболели 325 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным Центра общественного здоровья в стране зафиксировано 93 летальных случая от болезни и 97 пациентов выздоровели.
"На амбулаторном лечении – 1731 пациент. Всего госпитализировано 1179 человек, из них 49 детей. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86% ). В общем 97 человек уже выздоровели, из них 2 детей, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – говорится в сообщении.
Также в Центр поступило 704 новых сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на вирус.
Количество больных по областям:
Винницкая область – 194 случая;
Волынская область – 78 случаев;
Днепропетровская область – 60 случаев;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 94 случая;
Закарпатская область – 92 случая;
Запорожская область – 85 случаев;
Ивано-Франковская область – 300 случаев;
Кировоградская область – 142 случая;
Киев – 495 случаев;
Киевская область – 216 случаев;
Львовская область – 124 случая;
Луганская область – 3 случая;
Николаевская область – 5 случаев;
Одесская область – 69 случаев;
Полтавская область – 25 случаев;
Ривненская область – 125 случаев;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область – 273 случая;
Харьковская область – 11 случаев;
Херсонская область – 31 случай;
Хмельницкая область – 22 случая;
Черновицкая область – 462 случая;
Черкасская область – 102 случая;
Черниговская область – 9 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 13 апреля коронавирус сбавил темп в Европе, где зарегистрировали рекордно низкое количество заражений и смертей, однако вернулся в Китай и ускорился в Украине.