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13 апреля • обновлено в 11:08
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В Украине COVID-19 заразились 3102 человек: статистика Минздрава на 13 апреля

37.4т
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Состоянием на 9:00 13 апреля в Украине коронавирусом COVID-19 заразились 3102 человек.

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Только за минувшие сутки заболели 325 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра общественного здоровья в стране зафиксировано 93 летальных случая от болезни и 97 пациентов выздоровели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

"На амбулаторном лечении – 1731 пациент. Всего госпитализировано 1179 человек, из них 49 детей. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86% ). В общем 97 человек уже выздоровели, из них 2 детей, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – говорится в сообщении.

Также в Центр поступило 704 новых сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на вирус.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Минздрав

Количество больных по областям:

  • Винницкая область – 194 случая;

  • Волынская область – 78 случаев;

  • Днепропетровская область – 60 случаев;

  • Донецкая область – 11 случаев;

  • Житомирская область – 94 случая;

  • Закарпатская область – 92 случая;

  • Запорожская область – 85 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 300 случаев;

  • Кировоградская область – 142 случая;

  • Киев – 495 случаев;

  • Киевская область – 216 случаев;

  • Львовская область – 124 случая;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Николаевская область – 5 случаев;

  • Одесская область – 69 случаев;

  • Полтавская область – 25 случаев;

  • Ривненская область – 125 случаев;

  • Сумская область - 74 случая;

  • Тернопольская область – 273 случая;

  • Харьковская область – 11 случаев;

  • Херсонская область – 31 случай;

  • Хмельницкая область – 22 случая;

  • Черновицкая область – 462 случая;

  • Черкасская область – 102 случая;

  • Черниговская область – 9 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 13 апреля коронавирус сбавил темп в Европе, где зарегистрировали рекордно низкое количество заражений и смертей, однако вернулся в Китай и ускорился в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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