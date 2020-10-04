В Украине COVID-19 заразились более 4 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 4 октября

По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в Украине официально подтверждены 226 462 случая коронавирусной инфекции. Из них 4140 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 4397 человек (+44 за сутки), а 100 107 пациентов (+1370 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 414, городе Киеве – 407 и Донецкой области – 323.

СНБО

СНБО

Всего проведено 2 382 259 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6716 случаев;

Волынская область – 8591 случай;

Днепропетровская область – 6931 случай;

Донецкая область – 4187 случаев;

Житомирская область – 6749 случаев;

Закарпатская область – 10168 случаев;

Запорожская область – 4507 случаев;

Ивано-Франковская область – 14232 случаи;

Кировоградская область – 1179 случаев;

г. Киев – 24450 случаев;

Киевская область – 9752 случая;

Львовская область – 21194 случаи;

Луганская область – 1288 случаев;

Николаевская область – 3650 случаев;

Одесская область – 14539 случаев;

Полтавская область – 2812 случаев;

Ривненская область – 13107 случаев;

Сумская область – 5171 случай;

Тернопольская область – 14295 случаев;

Харьковская область – 20518 случаев;

Херсонская область – 1427 случаев;

Хмельницкая область – 6801 случай;

Черновицкая область – 15123 случаи;

Черкасская область – 4480 случаев;

Черниговская область – 4595 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Facebook Министерства здравоохранения Украины

Также Степанов сообщил, что по состоянию на 4 октября в Украине коронавирусом болеют 1257 школьников и 2158 педагогов.

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