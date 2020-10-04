В Украине COVID-19 заразились более 4 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 4 октября

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
23,6 т.

  • Количество выздоровевших от коронавируса украинцев перевалило за 100 тысяч человек

  • При этом умерли уже почти 4,4 тысячи больных

  • Больше всего новых зараженных зарегистрировали в Харьковской области – 414

В Украине COVID-19 заразились более 4 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 4 октября

По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в Украине официально подтверждены 226 462 случая коронавирусной инфекции. Из них 4140 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 4397 человек (+44 за сутки), а 100 107 пациентов (+1370 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 414, городе Киеве – 407 и Донецкой области – 323.

СНБО
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • врач-эпидемиолог Андрей Александрин спрогнозировал, что ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине в ноябре может превысить 10 тысяч.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за стремительного роста госпитализаций с COVID-19 в Украине вскоре может начаться коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью.

  • Большая часть больных коронавирусом, которые обращаются за помощью в Киевскую клиническую больницу №4, нуждаются в кислороде, реанимация перегружена.

  • По состоянию на 4 октября коронавирусом в мире заразились более 35,1 млн человек. За прошедшие сутки было выявлено 295 235 новых инфицированных.

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