В Украине COVID-19 заразились более 4 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 4 октября
Количество выздоровевших от коронавируса украинцев перевалило за 100 тысяч человек
При этом умерли уже почти 4,4 тысячи больных
Больше всего новых зараженных зарегистрировали в Харьковской области – 414
По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в Украине официально подтверждены 226 462 случая коронавирусной инфекции. Из них 4140 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 4397 человек (+44 за сутки), а 100 107 пациентов (+1370 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 414, городе Киеве – 407 и Донецкой области – 323.
Как сообщал OBOZREVATEL:
врач-эпидемиолог Андрей Александрин спрогнозировал, что ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине в ноябре может превысить 10 тысяч.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за стремительного роста госпитализаций с COVID-19 в Украине вскоре может начаться коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью.
Большая часть больных коронавирусом, которые обращаются за помощью в Киевскую клиническую больницу №4, нуждаются в кислороде, реанимация перегружена.
По состоянию на 4 октября коронавирусом в мире заразились более 35,1 млн человек. За прошедшие сутки было выявлено 295 235 новых инфицированных.