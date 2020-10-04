В Украине COVID-19 заразились более 4 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 4 октября

По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в Украине официально подтверждены 226 462 случая коронавирусной инфекции. Из них 4140 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 4397 человек (+44 за сутки), а 100 107 пациентов (+1370 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 414, городе Киеве – 407 и Донецкой области – 323.

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