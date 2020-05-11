В Украине COVID-19 вспыхнул в четырех регионах: лидеры антирейтинга
В Украине за минувшие сутки, 10 мая, четыре региона стали лидерами антирейтинга по заражению COVID-19.
Об этом на брифинге в понедельник, 11 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего заболели в Киеве – 66 человек, Черновицкой области – 56, Ривненской – 52 и Львовской – 45.
Больше всего зараженных зафиксировано в Черновицкой области – 2324 пациента, Киеве – 1871, Ивано-Франкоковской области – 1126, Тернопольской области –1018 и Киевской области – 1000.
Напомним, что во состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зарегистрировано 15 648 случаев заражения COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая в Украине и некоторых странах мира начали ослаблять режим карантина из-за пандемии COVID-19.