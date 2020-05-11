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11 мая • обновлено в 10:38
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В Украине COVID-19 вспыхнул в четырех регионах: лидеры антирейтинга

2.5т
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В Украине за минувшие сутки, 10 мая, четыре региона стали лидерами антирейтинга по заражению COVID-19.

Об этом на брифинге в понедельник, 11 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего заболели в Киеве – 66 человек, Черновицкой области – 56, Ривненской – 52 и Львовской – 45.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Больше всего зараженных зафиксировано в Черновицкой области – 2324 пациента, Киеве – 1871, Ивано-Франкоковской области – 1126, Тернопольской области –1018 и Киевской области – 1000.

Напомним, что во состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зарегистрировано 15 648 случаев заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая в Украине и некоторых странах мира начали ослаблять режим карантина из-за пандемии COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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