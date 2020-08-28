В Украине COVID-19 вспыхнул с новой силой: пять регионов – в лидерах

В пяти регионах Украины за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у более чем 200 человек.

В Украине 28 августа был установлен абсолютный рекорд по суточному приросту выявленных случаев инфицирования коронавирусом – за сутки этот диагноз поставили еще 2438 лицам.

Такие данные приводит сайт СНБО, который мониторит статистику по заболеваемости COVID-19 в целом в мире, и Министерство здравоохранения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кроме общего количества людей, у которых подтверждено коронавирусную болезнь, у нас увеличивается количество тех, кто нуждается в госпитализации. Сегодня утром в наших больницах находилось 6544 больных", – подчеркнул на брифинге глава Минздрава Максим Степанов и еще раз призвал соблюдать правила карантина.

Примечательно, что за 27 августа некоторые регионы, где в последние дни фиксировали большое количество ежедневно выявленных случаев коронавируса, побили собственные рекорды – там болезнь диагностировали у более чем 200 человек.

Так, больше всего новых заражений COVID-19 за минувшие сутки лабораторно подтверждено в:

г. Киев – 251;

Харьковской области – 242;

Тернопольской области – 233;

Львовской области – 215;

Одесской области – 214.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Украины (covid19.rnbo.gov.ua)

Несмотря на большое количество тех, кто смог побороть эту болезнь – 866 пациентов, за минувшие сутки она унесла жизни еще 48 украинцев, а это только на один летальный случай меньше, чем днем ранее.

Так, больше всего смертей зафиксировано в Киевской области – 9, Львовской – 7, Одесской – 6, Ивано-Франковской – 4, Черновицкой, Тернопольской и Винницкой – по 3.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 26 августа в очередной раз продлил в Украине действие адаптивного карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19. На этот раз его ввели на два месяца – до 31 октября. Мы рассказали о том, что следует знать украинцам и даже иностранцам о новых правилах, ограничениях и запретах, которые остаются обязательными в стране.

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