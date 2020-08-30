В Украине еще 2096 человек заразились COVID-19, умерли уже более 2,5 тысяч: статистика Минздрава на 30 августа

По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине официально подтверждены 119 094 случая коронавирусной инфекции. Из них 2096 – выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 2527 человек (+35 за сутки), а 56 734 пациента (+596) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего новых заражений зафиксировано в Харьковской области – 198, Львовской – 188, Одесской – 173, Ивано-Франковской – 171, Тернопольской – 160, Черновицкой – 148.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область – 3948 случаев;

Волынская область – 5417 случаев;

Днепропетровская область – 2306 случаев;

Донецкая область – 1416 случаев;

Житомирская область – 3213 случаев;

Закарпатская область – 7456 случаев;

Запорожская область – 1558 случаев;

Ивано-Франковская область – 9014 случаев;

Кировоградская область – 810 случаев;

мг. Киев – 13 093 случая;

Киевская область – 5580 случаев;

Львовская область – 14 356 случаев;

Луганская область – 312 случаев;

Николаевская область – 1169 случаев;

Одесская область – 7094 случая;

Полтавская область – 770 случаев;

Ривненская область – 9098 случаев;

Сумская область – 1456 случаев;

Тернопольская область – 5865 случаев;

Харьковская область – 8889 случаев;

Херсонская область – 392 случая;

Хмельницкая область – 2402 случая;

Черновицкая область – 10145 случаев;

Черкасская область – 1538 случаев;

Черниговская область – 1777 случаев.

В Украине за сутки COVID-19 заболели еще 2096 человек (Минздрав)

Напомним, что данные по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 30 августа в Центр общественного здоровья поступило 2200 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала года – 179 631 сообщение. В Украине с начала пандемии было проведено 1 536 171 тестирование на наличие коронавируса методом ПЦР.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа (covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины подготовило алгоритм действий относительно тестирований на коронавирус. Украинцам еще раз напомнили, как действовать в случае подозрения на COVID-19.