В Украине за сутки прибавилось еще более 2 тыс. зараженных COVID-19: статистика Минздрава на 30 августа

Украина в последнее время бьет рекорды по количеству новых случаев COVID-19.

По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине официально подтверждены 119 094 случая коронавирусной инфекции. Из них 2096 – выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 2527 человек, а 56 734 пациента полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых заражений зафиксировано в Харьковской области – 198, Львовской – 188, Одесской – 173, Ивано-Франковской – 171, Тернопольской – 160, Черновицкой – 148.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Напомним, что данные по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа (covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины подготовило алгоритм действий относительно тестирований на коронавирус. Украинцам еще раз напомнили, как действовать в случае подозрения на COVID-19.

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