В Украине COVID-19 распространяется в ураганном режиме, – Степанов

В Украине пандемия коронавируса (COVID-19) распространяется в "ураганном режиме".

Об этом на брифинге во вторник, 3 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя новое рекордное количество зараженных в стране – 8899 человек.

"Он действительно, коронавирус я имею в виду, распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме", – отметил глава Минздрава.

Добавим, что также за минувшие сутки выздоровело рекордное число пациентов – 5100.

Отметим, что коронавирусом в Киеве заразились 789 человек, что стало рекордом с начала эпидемии. В Киевской области зафиксировали 360 новых зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 3 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 47 млн человек. За минувший день выявлено 472 997 новых инфицированных.