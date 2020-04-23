В Украине COVID-19 могут болеть уже 600 тыс. человек – иммунолог

Украина не сможет в скором времени полностью победить коронавирус, поскольку реальное количество зараженных им в стране до сих пор неизвестно, но однозначно эта цифра гораздо больше официальной.

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Об этом в интервью KHARKIV Today заявил врач-иммунолог, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский.

"В Китае ежедневно фиксируются новые случаи, но их немного, в течение апреля – в пределах ста в сутки. В Украине это снижение, конечно, произойдет. Вопрос в том, что дальше. У нас зафиксировано чуть больше шести тысяч заболевших, а это всего лишь сотые процента населения, очень маленькая цифра", – считает он.

По его мнению, украинцы с вирусом все еще "не знакомы". При этом можно предположить, что реальное количество зараженных в стране значительно выше.

"Возможно, в десять раз, и это не 60, а 600 тысяч. Это вполне вероятное предположение, потому что у многих инфицированных нет симптоматики", – подчеркнул врач-иммунолог.

Однако бессимптомность, утверждает он, не является спецификой только COVID-19. Это свойственно всем респираторным вирусам.

"Многие острые респираторные инфекции, в том числе коронавирусы, могут переноситься с минимальной симптоматикой или вообще без нее, что мы, в общем-то, и наблюдаем. Ничего уникального нет", – резюмировал Волянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве заявили, что резкий скачок статистики коронавируса в Украине напрямую связан с несоблюдением карантина многими гражданами в Вербное воскресенье и на Пасху.

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