В Украине четвертый подряд антирекорд по новым случаям COVID-19: статистика Минздрава на 8 августа

По состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально подтверждено 70 750 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1489 – выявлено за минувшие сутки, что стало четвертым подряд антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 1879 человек (+27 за сутки), а 43655 пациентов (+600) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО. Информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 39 869 человек.

Больше всего новых зараженных зарегистрировали в Одесской области – 165, Львовской – 154, Харьковской – 134, Ивано-Франковской – 126, Ровенской – 109 и городе Киев – 200.

"Также у нас антирекорд по количеству людей, которые госпитализированы. Это люди, у которых тяжелое течение болезни", – сказал Степанов.

Статистика по коронавирусу в Украине 8 августа СНБО

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2955 случаев;

Волынская область - 4226 случаев;

Днепропетровская область - 1525 случаев;

Донецкая область - 965 случаев;

Житомирская область - 2101 случай;

Закарпатская область - 5697 случаев;

Запорожская область - 919 случаев;

Ивано-Франковская область - 5552 случая;

Кировоградская область - 718 случаев;

м. Киев - 9378 случаев;

Киевская область - 4128 случаев;

Львовская область - 10 726 случаев;

Луганская область - 152 случая;

Николаевская область - 696 случаев;

Одесская область - 4069 случаев;

Полтавская область - 491 случай;

Ровенская область - 6747 случаев;

Сумская область - 653 случая;

Тернопольская область - 3257 случаев;

Харьковская область - 4661 случай;

Херсонская область - 259 случаев;

Хмельницкая область - 1323 случая;

Черновицкая область - 6565 случаев;

Черкасская область - 996 случаев;

Черниговская область - 991 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 августа 2020 в Центр поступило 1799 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 134 750 сообщений о подозрении на COVID-19.

Новость дополняется...