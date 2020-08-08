В Украине четвертый подряд антирекорд по новым случаям COVID-19: статистика Минздрава на 8 августа

По состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально подтверждено 70 750 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1489 – выявлено за минувшие сутки, что стало четвертым подряд антирекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 1879 человек (+27 за сутки), а 43655 пациентов (+600) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО. Информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 39 869 человек.
Больше всего новых зараженных зарегистрировали в Одесской области – 165, Львовской – 154, Харьковской – 134, Ивано-Франковской – 126, Ровенской – 109 и городе Киев – 200.
"Также у нас антирекорд по количеству людей, которые госпитализированы. Это люди, у которых тяжелое течение болезни", – сказал Степанов.
Статистика по коронавирусу в Украине 8 августа СНБО
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2955 случаев;
Волынская область - 4226 случаев;
Днепропетровская область - 1525 случаев;
Донецкая область - 965 случаев;
Житомирская область - 2101 случай;
Закарпатская область - 5697 случаев;
Запорожская область - 919 случаев;
Ивано-Франковская область - 5552 случая;
Кировоградская область - 718 случаев;
м. Киев - 9378 случаев;
Киевская область - 4128 случаев;
Львовская область - 10 726 случаев;
Луганская область - 152 случая;
Николаевская область - 696 случаев;
Одесская область - 4069 случаев;
Полтавская область - 491 случай;
Ровенская область - 6747 случаев;
Сумская область - 653 случая;
Тернопольская область - 3257 случаев;
Харьковская область - 4661 случай;
Херсонская область - 259 случаев;
Хмельницкая область - 1323 случая;
Черновицкая область - 6565 случаев;
Черкасская область - 996 случаев;
Черниговская область - 991 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 августа 2020 в Центр поступило 1799 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 134 750 сообщений о подозрении на COVID-19.
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