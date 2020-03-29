В Украине частные клиники запаслись платными тестами на коронавирус: как пройти

Частные клиники в Украине массово заказывают тесты на коронавирус и проводят за деньги всем желающим.

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Как сообщает "ТСН", украинские лаборатории разработали тесты, которые могут точно определять наличие коронавируса у человека, но у государства пока нет возможности их закупить (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

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Бесплатное исследование доступно только для тех, кому клинически установили подозрение на коронавирус.

Одна из частных клиник ежедневно делает где-то 70 платных тестов, произведенных в Китае. В клинической лаборатории сначала берут кровь из вены, а потом добавляют ее непосредственно на тест.

Экспресс-тест выявляет антитела к коронавирусу на 5-7 день заболевания. Результат готов уже через 15 минут.

Собственные тест-системы создали три украинские лаборатории – государственная и две частные. Тесты успешно прошли клинические испытания.

Одна из лабораторий на этой неделе обещает сделать системы для исследования 5 тысяч человек. Их продают только в частные клиники, государство не заказывало.

Как писал OBOZREVATEL, украинские ученые разработали тест-системы для диагностики коронавируса, точность которых 99,9%. Менее чем за неделю ученые могут сделать наборы на 10 тысяч измерений.

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