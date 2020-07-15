В Украине быстро меняется климат: метеоролог предупредила о сильной жаре, смерчах и ливнях

Повышение среднегодовой температуры в Украине опережает показатели во всем мире, а климат меняется сильнее. Поэтому “тропическая жара” летом может скоро стать нормой.

Об это сообщила в интервью УНИАН кандидат географических наук, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. Такие данные подтверждают как международные эксперты, так и наблюдения метестанций Украины.

По словам, метеоролога, такие процессы связаны с географическим расположением нашей страны.

“Северные страны теплеют быстрее, чем южные. К этому приводят атмосферные процессы, барические образования, которые влияют на погоду”, – сказала Адаменко.

В качестве примера она привела данные за 2019 год.

“Тогда в Украине среднегодовая температура воздуха, а это главная характеристика процесса глобального потепления, превысила норму на 2,7 градуса. А согласно Парижскому соглашению, человечество борется за то, чтобы среднегодовая температура не превысила предел в 2 градуса. Но это не значит, что 2020 год будет катастрофичным. Хотя, все предпосылки для повторения антирекорда есть”, – отметила синоптик.

По ее мнению, жаркое лето может стать привычным для нашей страны.

“История метеорологических наблюдений в Украине от 80 до 140 лет, и за последнее 20-летие уже зафиксированы два супержарких года – 2007 и 2019-ый. И, вот, сейчас опять повторение. Планета "подогревается", накапливается больше скрытой энергии, атмосфера становится более теплой и влажной. А при определенных условиях, к примеру, встрече холодных и теплых масс, все приходит в движение. Это – шквалы, смерчи, торнадо, ливни, град и прочее”, – подчеркнула Адаменко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за изменений климата жара и засуха становятся все более катастрофическими для Украины. Климатические зоны начали смещаться на север.