В Украине бушует непогода: полиция зафиксировала рекордное количество ДТП

В Украине в среду, 23 января, произошло 851 дорожно-транспортное происшествие из-за сложных погодных условий.

Тревожную статистику озвучил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"На 17 часов на линию "102" поступил 851 вызов о ДТП. Из них – 44 аварии с пострадавшими. 1 гражданин погиб (в Черниговской области), 43 человека получили травмы различной степени", – рассказал он.

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По словам спикера Нацполиции, на вершине антирейтинга по количеству аварий – Киев (235 ДТП). Среди лидеров назвал он также Киевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

По данным Тракало, ограничения для проезда тяжеловесных грузовых и пассажирских транспортных средств по-прежнему сохраняются в 6 областях.

"Они будут действовать столько, сколько нужно для расчистки дорог и обеспечения безопасности движения транспортных средств", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января из-за резкого ухудшения погоды главам ОГА и КГГА, Укравтодора, Укртрансбезпеки, Нацполиции, ГосЧС поручили перевести на круглосуточный режим функционирования штабов всех уровней.

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