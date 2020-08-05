В Украине будет сухо и жарко: синоптики дали прогноз на 5 августа

В среду, 5 августа, большую часть территории Украины охватит теплый сухой воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе Украины переменная облачность, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, на Закарпатье +18…+23 градуса, днем +25…+32 градуса.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов.

На севере страны небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +27…+32 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +27…+33 градуса.

На востоке страны небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 августа самая высокая температура днем была 38,1 градусов в 2010 году, самая низкая ночью 7,6 градусов в 1907 году.

Погода на 5 августа Укргидрометцетр

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.