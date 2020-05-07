В Украине резко потеплеет и закончатся дожди: синоптик назвал дату

К концу текущей недели (4-10 мая) в Украине количество осадков уменьшится, а воздух существенно потеплеет.

Грозы, дожди и шквалы ожидаются в четверг, 7 мая, а в пятницу – только кратковременные осадки в некоторых регионах страны, рассказал в комментарии OBOZREVATEL ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Прогноз погоды на 7 мая meteo.gov.ua

"Усиления гроз и дождя не будет, наоборот, пойдет на спад. Еще сегодня ожидаются умеренные осадки, больше всего в западных и северных областях. А уже с 8 мая будут отдельные кратковременные дожди, которые переместятся на восток и частично юг Украины", – говорит синоптик.

По данным Укргидрометцентра, в эти дни дневная температура будет колебаться в пределах +12...+15 градусов.

Прогноз погоды на 8 мая meteo.gov.ua

"А уже начиная с 9 мая температура будет постепенно повышаться и в течение нескольких дней достигнет +25 градусов днем. С 12 мая мы ожидаем новую волну похолодания, температура снизится на 5 градусов, по всей Украине будет не больше +20", – сообщил Мурмыло.

Прогноз погоды на 9 мая meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 мая meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 мая meteo.gov.ua

В Укргидрометцентре действует предупреждение об ухудшении погодных условий: "Сильных дождей мы пока не ожидаем, это просто значительные дожди. И в отдельных пунктах возможно выпадение града, в частности в Днепропетровской и Кировоградской области".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL в Украине в четверг, 7 мая, ожидается переменчивая погода : в некоторых регионах пройдут дожди с грозами, возможен штормовой ветер, солнечные прояснения и одновременно снег.