В Украине будет солнечно и местами дождливо: синоптики дали прогноз на среду

По прогнозу синоптиков, 15 июля в Украине будет преимущественно солнечная погода. pixabay.com

В Украине 15 июля будет преимущественно солнечно, но не жарко. Дождь пройдет в северо-восточных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Средняя дневная температура воздуха в большинстве регионов будет держаться в пределах +22…+24 градусов

Ночью 15 июля ливень ожидается на Сумщине и Харьковщине. Днем дожди с грозами прогнозируют в Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях. На остальной осадков не будет.

Температура ночью +9…+14 градусов, на побережье морей до +17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов, на Черниговщине и Сумщине +15…+20.

На юге страны будет теплее – +23…+28 градусов. А наиболее холодно будет в Карпатах и горах Крыма. Там ночью ожидается +4…+9, а днем – +14…+19 градусов.

Ветер будет преобладать западный, 3-8 м/с, на Левобережье 7-12 м/с, на Сумщине и Харьковщине порывы 15-20 м/сек.

Прогноз погоды на 15 июля (Укргидрометцентр)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с понедельника, 13 июля, и до пятницы, 17 июля, будет в основном сухая, впрочем, довольно прохладная (как для лета) погода. Дожди с грозами ожидаются только в последние сутки.