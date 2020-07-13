В Украине будет прохладно и местами дождливо: синоптики уточнили прогноз на вторник

Во вторник, 14 июля, на большей части территории Украины ожидается прохладная, а местами дождливая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе страны будет солнечно, днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью похолодает до +10...+13 градусов.

На севере Украины возможен дождь, температура воздуха днем составит +18…+20 градусов, ночная опустится до +11...+13 градусов.

В восточных областях ожидаются дожди. Днем столбики термометров покажут максимум +26 градусов, а ночью температура снизится до +17...19 градусов.

На юге без осадков. Днем будет +24...+27 градусов, ночью +15…+19 градусов.

В Киеве без существенных осадков. Ночная температура достигнет +12...14 градусов, а днем воздух прогреется до +18...+20 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 июля самая высокая температура днем была +33,2 градуса в 1951 году, самая низкая ночью +8 градусов в 1911 году.

Прогноз погоды на 14 июля. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с понедельника, 13 июля, и до пятницы, 17 июля, будет в основном сухая, впрочем, довольно прохладная (как для лета) погода. Дожди с грозами ожидаются только в последние сутки.