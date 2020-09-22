В Украине больными COVID-19 занята почти половина коек, – Степанов

Карина Бондаренко Общество 06:31, 22.09.2020

В Украине заняты более 13 тысяч из всего 30 тысяч имеющихся коек для больных коронавирусной инфекцией.

Об этом 21 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в связи с этим ситуация с эпидемией в стране является напряженной.

"Мы расцениваем ситуацию как достаточно напряженную. Потому что с 30 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром было занято 13 108", – сказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус на 14-й день, если у человека после самоизоляции отсутствуют симптомы.

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