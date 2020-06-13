В Украине побит новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки: статистика Минздрава на 13 июня

По состоянию на утро субботы, 13 июня, в Украине официально подтверждено 30 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 753 были обнаружены за прошедшие сутки.

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Всего от COVID-19 в стране умерли уже 880 человек (+10 за сутки), а 13 976 пациентов (+409 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что днем ранее в Украине было зафиксировано 683 новых случая коронавируса.

Статистика коронавируса в Украине

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской области – 132 новых инфицированных, Закарпатской области – 77 и в Киеве – 72.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на 13 июня коронавирусом в мире заразились более 7,7 млн человек. За последние сутки было обнаружено почти 141 тыс. инфицированных.