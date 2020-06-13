В Украине побит новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки: статистика Минздрава на 13 июня

По состоянию на утро субботы, 13 июня, в Украине официально подтверждено 30 506 случая коронавирусной инфекции. Из них 753 были обнаружены за прошедшие сутки.

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Всего от COVID-19 в стране умерли уже 880 человек (+10 за сутки), а 13 976 пациентов (+409 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Отметим, что днем ранее в Украине было зафиксировано 683 новых случая коронавируса.

Статистика коронавируса в Украине

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской области – 132 новых инфицированных, Закарпатской области – 77 и в Киеве – 72.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на 13 июня коронавирусом в мире заразились более 7,7 млн человек. За последние сутки было обнаружено почти 141 тыс. инфицированных.

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