В Украине более 13 тысяч человек заболели COVID-19: статистика Минздрава на 6 мая

По состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине зарегистрировано 13184 случая коронавируса.

Свежую статистику озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

За сутки обнаружено 487 новых случаев. Скончались уже 327 человек, а выздороветь удалось 2097.

В Украине более 13 тысяч человек заболели COVID-19

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.

Также пресс-служба Минздрава обнародовала статистику по регионам:

Винницкая область – 472 случая;

Волынская область – 359 случаев;

Днепропетровская область – 568 случаев;

Донецкая область – 85 случаев;

Житомирская область – 456 случаев;

Закарпатская область – 572 случая;

Запорожская область – 298 случаев;

Ивано-Франковская область – 1037 случаев;

Кировоградская область – 402 случая;

Киев – 1651 случай;

Киевская область – 891 случай;

Львовская область – 553 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 165 случаев;

Одесская область – 505 случаев;

Полтавская область – 232 случая;

Ривненская область – 787 случаев;

Сумская область – 130 случаев;

Тернопольская область – 935 случаев;

Харьковская область – 403 случая;

Херсонская область – 143 случая;

Хмельницкая область – 134 случая;

Черновицкая область – 1985 случаев;

Черкасская область – 314 случаев;

Черниговская область – 65 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области заявили о рекордном количестве больных коронавирусом – за сутки обнаружили 90 случаев.

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