В Украине более 12 тысяч заболевших COVID-19 за сутки: статистика на 22 ноября

Мирослав Семенюк Общество 08:19, 22.11.2020 Обновлено: 08:30, 22.11.2020

В Украине на утро воскресенья, 22 ноября, подтверждено 624 744 случая коронавируса, из них за сутки были обнаружены 12 079. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников.

Инфекция унесла жизни уже 10 951 украинца (+138 за сутки), при этом 286 917 пациентов (+4604 за сутки) смогли побороть ее. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 59006 случаев;

  • Винницкая область – 15314 случаев;

  • Волынская область – 21456 случаев;

  • Днепропетровская область – 28561 случай;

  • Донецкая область – 20026 случаев;

  • Житомирская область – 26154 случаи;

  • Закарпатская область – 21368 случаев;

  • Запорожская область – 23800 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 31859 случаев;

  • Киевская область – 30342 случаи;

  • Кировоградская область – 4258 случаев;

  • Луганская область – 5666 случаев;

  • Львовская область – 40879 случаев;

  • Николаевская область – 14957 случаев;

  • Одесская область – 37365 случаев;

  • Полтавская область – 18243 случаи;

  • Ривненская область – 27912 случаев;

  • Сумская область – 22612 случаев;

  • Тернопольская область – 25566 случаев;

  • Харьковская область – 51398 случаев;

  • Херсонская область – 8549 случаев;

  • Хмельницкая область – 26227 случаев;

  • Черкасская область – 17748 случаев;

  • Черновицкая область – 31034 случаи;

  • Черниговская область – 14444 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Facebook Максима Степанова

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 22 ноября коронавирусом в мире заразились почти 58,5 млн людей, более 659 тысяч – за последние сутки.

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