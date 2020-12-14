В Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
По состоянию на утро понедельника, 14 декабря, в Украине без энергоснабжения остались 107 населенных пунктов в пяти регионах.
Как сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), причиной ЧП стало существенное ухудшение погоды (штормовой ветер и обледенение). Поэтому и начали срабатывать системы защиты линий электропередач. В частности, свет исчез на:
Черниговщине (85 населенных пунктов);
Киевщине (8);
Черкасщине (7 населенных пунктов);
Житомирщине (6 населенных пунктов);
Буковине (1 населенный пункт).
Как отметили спасатели, к восстановлению электроснабжения в указанных областях были немедленно привлечены бригады облэнерго.
Напомним, Укргидрометцентр также предупредил о потенциально опасных погодных условиях в Украине – тумане, гололеде, гололедице на дорогах. Поэтому на большей территории Украины объявлен І уровень опасности (желтый).
Как сообщал OBOZREVATEL:
по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 14 декабря регионы накроют мокрый снег и ледяные дожди, а иногда ожидается просто мряка.
В то же время, Укргидрометцентр уточнил, что осадки в виде дождей с мокрым снегом выпадут в северных, центральных, а также Одесской областях. На юге и западе будет солнечно.