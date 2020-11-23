В Украине анонсировали программу для отслеживания зараженных COVID-19. Видео

В Украине работают над созданием программы для отслеживания людей, которые заразились коронавирусом и находятся на самоизоляции, а также лиц, контактировавших с ними.

Разрабатывают ее Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения, заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, внедрение данной инициативы потребует существенных изменений в законодательстве.

Степанов подчеркнул, что концепция предусматривает автоматизацию процесса отслеживания, иначе в стране не хватит эпидемиологов, которым нужно будет обзванивать всех инфицированных или контактных лиц.

Также министр здравоохранения пояснил, как может работать эта система.

"Условно говоря, Степанов Максим заболел COVID-19, у него был круг контактов около 50 человек – каждый, кому приходит соответствующее смс-сообщение, должен сразу идти на самоизоляцию, должно быть соответствующее наказание, если человек откажется. Должен быть доступ к персональным данным, чтобы это устанавливать в автоматическом режиме", – рассказал Степанов.

Он добавил, что подобный механизм работает в азиатских странах – в частности, в Китае, Южной Корее, однако это все равно будет правильный шаг в борьбе с эпидемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут ввести электронную систему отслеживания контактов, которая предусматривает обязательное сканирование QR-кодов при посещении различных заведений, как кафе или ТЦ.