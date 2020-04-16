"У него COVID-19, а он обходы делает!" В Украине медики массово заразились коронавирусом: что происходит и кто виноват

По состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировано 788 случаев заражения COVID-19 среди медработников, что составляет около 19% от всех подтвержденных случаев.

OBOZREVATEL разобрался, что привело к такому результату и не несет ли это рисков для всей системы здравоохранения Украины.

"У него COVID-19, а он обходы делает"

Президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров пояснил OBOZREVATEL, что причин две: во-первых, заразились семейные врачи, которые принимали пациентов в самом начале эпидемии; во-вторых, некоторые медики нарушают правила использования средств защиты. При этом он отметил, что сейчас нет таких больниц, где эти средства полностью отсутствовали бы.

"В некоторых медучреждениях даже после визитов МОЗ бросается в глаза нарушение медработниками правил использования средств индивидуальной защиты. Например, вышел из грязной зоны и неправильно снял что-то, с чем-то контактировал, руки не обработал.

В одном из медучреждений во время нашей комиссии главврач был с лицом синего цвета. Я у него спрашиваю, мол, как вы себя чувствуете? А он отвечает: "У меня COVID-19". И он комиссию принимает, делает обходы. У меня это не укладывается в голове, посоветовал ему идти на пенсию и заплатить штраф 17 тысяч. Я написал об этом справку с замечанием", – рассказал он.

Дубров рассказал и о других случаях. Например, в больницу, которая не занимается лечением COVID-19 положили пациента с другим диагнозом, а через время у него обнаружился коронавирус. В итоге заболела часть персонала, в том числе и заведующий отделением – уже 11 дней он лежит в стационаре.

В Украине 600 медработников заболели COVID-19 AP

Эти ситуации нельзя назвать единичными. О подобном рассказал и киевский врач-инфекционист Сергей Крамарев. Как сообщил ему знакомый врач, в хирургию поступил ребенок с подозрением на аппендицит. Его не проверяли на коронавирус, но позже выяснилось, что он потенциально мог болеть – его отец заражен. В итоге все врачи оказались в зоне риска.

"Врачи, к сожалению, не всегда знают, что имеют дело с этой инфекцией. Мне звонил один доктор – им сказали обследовать всех с пневмонией. 20 человек проверили, 19 тестов отрицательных, а один – положительный. А ребенок лежал в стационаре с обычной пневмонией", – поделился он.

В регионах врачи заболевают десятками

В Украине уже известно несколько случаев, когда медработники заражались массово – сразу десятками. Первым таким кейсом стали Черновцы – там сообщали о 38 медработниках, которые подхватили COVID-19. Правда, не все они заразились на работе.

И.о главы Черновицкого областного лабораторного центра Наталья Гопко рассказала OBOZREVATEL, что сейчас проводится расследование, где именно медики могли заразиться. По её словам, только 10 из них в то время работали.

"Внушительная часть медработников не работала на момент заражения в больницах, где лечили пациентов с COVID-19. Они тоже люди, они куда-то ходят, общаются. Это и расследуют. Некоторые из них были на больничном долгое время и все равно заразились", – поделилась она.

Также Гопко рассказала, что коллапса в сфере здравоохранения заражение персонала не вызвало – заболевших медиков заменили коллегами из других больниц. Правда, ради этого пришлось закрыть некоторые медучреждения.

"Во всех случаях происходила замена. В отдельных случаях закрывали учреждения, где не лечат от COVID-19, а персонал переориентировали на другие больницы", – рассказала Гопко.

В Украине 600 медработников заболели COVID-19

А в городе Петропавловка Днепропетровской области на самоизоляцию пришлось уйти 53 медработникам – это всё первичное звено. Правда, пока заболевание подтвердили только у медсестры, однако персонал решил перестраховаться, и сейчас все они ожидают результатов теста. Сама медсестра заразилась от дочери, которая подхватила COVID-19 в библейской школе соседнего Первомайска.

Третьим кейсом стала Кировоградская область. Сейчас там обнаружили 192 случая заражения, из которых 74 – у медработников. Как рассказал глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь в комментарии OBOZREVATEL, большинство заболевших медиков работают в больницах, которые не занимаются лечением коронавируса. Больше всего их в Областном клиническом госпитале ветеранов войны и в приватной клинике в Кропивницком.

"Так случилось потому, что эти медработники принимали больных с признаками, например, гриппа или ОРВИ, и могли инфицироваться еще до того, как начали тестировать людей. Тест-системы для проведения ПЦР-диагностики Кировоградщина получила во второй половине марта", – отметил он.

Лечением больных COVID-19 в Кировоградской области занимается 5 больниц. В двух из них у медиков обнаружили коронавирус: 15 в Центральной городской больнице Кропивницкого и шесть случаев в Кировоградской областной больнице. Главврач последней, Лариса Андреева, рассказала, что все шестеро медработников чувствуют себя удовлетворительно, а болезнь проходит в легкой форме.

Кировоградская областная больница hospital.edukit.kr.ua

"Санитарка не хочет рисковать за 3 тысячи"

Общая паника вокруг пандемии, а также высокие риски добавляют в работе медиков сильное напряжение. Как рассказал Сергей Дубров, в некоторых больницах младший персонал начал увольняться – главврачам приходится их уговаривать.

"Во-первых, на работу им сложно добраться, а во-вторых, люди возраста 60+ в группе повышенного риска, они испугались. За эти 3 тысячи, которые санитарка получает, она не хочет рисковать. Медсестры тоже в некоторых медучреждениях массово писали заявления, руководители их уговаривают. Волна увольнений сначала была более активная, на сегодняшний день с помощью уговоров, обеспечения транспорта ситуация плюс-минус. Но какая-то часть уволилась", – поделился анестезиолог.

Инфекционист Сергей Крамарев подтверждает его слова, медики действительно боятся. А для их защиты необходимо проверять как можно больше людей, чтобы медикам в неинфекционных больницах не приходилось переживать за свое здоровье.

В Украине 600 медработников заболели COVID-19 РБК-Украина

"Конечно, боятся. Массовый страх от этой инфекции, и врачи, и медсестры волнуются. Это естественно, другого и быть не может. У нас в больнице достаточно средств индивидуальной защиты, но вот больницы, которые подальше от центра, не всегда имеют необходимое их количество. Я глубоко убежден, что нужно расширить контингент тех, кого мы обследуем. Чем больше мы это делаем, тем лучше мы сможем изолировать больных и уберечь остальных, в том числе и врачей", – подытожил он.

Также Дубров отметил, что в глобальном плане 600 заболевших медработников (столько их было на момент разговор) – не сильно ударит по системе здравоохранения. Но если количество заболевших людей будет расти, то это может стать проблемой.

Что в остальном мире

Такая печальная тенденция замечается не только в Украине. Например, 9 апреля в Италии заявили о 100 умерших медиках. Заразилось же их более 13 тысяч, а это около 10% от всего количества заболевших.

В марте 8000 медработников добровольно вызвались участвовать в борьбе с коронавирусом. Однако сейчас некоторые больницы Италии сообщают о недостатке персонала – где-то медиков вдвое меньше, чем необходимо.

В Испании ситуация еще серьезнее. 6 апреля там заявляли о 19 400 заболевших медработниках, что составляло на тот момент 15% от общего количества зараженных.

Огромное количество инфицированного медперсонала наблюдалось и в Китае. Еще 18 февраля, когда количество зараженных в стране составляло 72 тысячи, официально заявляли об обнаружении COVID-19 у 3000 врачей, медсестер и ассистентов.

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